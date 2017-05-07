Британские депутаты приняли полицию за террористов, рассказали СМИ

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Британские депутаты приняли полицейских, ворвавшихся в здание парламента во время нападения на Вестминстерском мосту, за террористов, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на неназванных парламентариев и сотрудников.

Вооруженные сотрудники правоохранительных органов в гражданском вбежали в здание, получив сообщение о том, что нескольких законодателей взяли в заложники.

Пытаясь проникнуть в здание парламента, полицейские выбили заблокированные двери в одном из помещений.

В конце марта в Лондоне британец-исламист Халид Масуд на машине проехал по Вестминстерскому мосту и, заехав на тротуар, врезался в толпу людей. У здания парламента его ликвидировал охранник министра обороны Великобритании. Жертвами теракта стали пять человек, были ранены еще 50.