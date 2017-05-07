Полиция назвала возможную цель двойного взрыва в Маниле

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Шиитский имам Нассер Абиналь, который также является налоговым инспектором столичного региона на Филиппинах, мог быть целью двойного взрыва в Маниле, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

В субботу двойной взрыв произошел в одном из старейших столичных районов Квиапо, два человека погибли, шестеро получили ранения.

"Он (имам) признался, что в прошлом его жизни угрожали", — сказал представитель полиции. В момент взрыва Абиналь находился вне своего офиса.

Агентство также сообщает, что группировка "Исламское государство"* (ИГ*) взяла на себя ответственность за теракт, в котором "пять шиитов погибли и шесть получили ранения". Однако в полиции считают, что взрывы не являются терактами, ничего не указывает на то, что их осуществила какая-либо террористическая группировка, и отмечают, что это традиция ИГ* — брать на себя ответственность за любой инцидент.

* Террористическая организация, запрещенная в России