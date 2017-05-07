Толпа собралась в ожидании у избирательного участка, куда приедет Макрон

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Толпа из местных жителей и журналистов, несмотря на прохладную погоду и дождь, собралась утром в воскресенье у избирательного участка в коммуне Ле-Туке французского региона О-де-Франс, куда в ближайшее время должен приехать кандидат на выборах в президенты Франции экс-министр экономики страны и лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон.

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Ожидается, что Макрон приедет проголосовать во втором туре президентских выборов в сопровождении своей супруги Бриджит.

Утром в воскресенье во французской метрополии открылись более 66,5 тысяч избирательных участков, куда для голосования смогут прийти около 47 миллионов избирателей.

Во втором туре за президентское кресло ведут борьбу Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%).

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