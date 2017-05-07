В Бельгии открылись участки для голосования на выборах президента Франции

БРЮССЕЛЬ, 7 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Двенадцать участков для голосования во втором туре выборов президента Франции открылись в воскресенье в Бельгии в 08.00 по местному времени (09.00 мск), сообщила электронная версия газеты Soir.
По данным МВД Бельгии, на территории королевства проживают более 162 тысяч граждан Франции, еще около 80 тысяч французов в Бельгии имеют также бельгийское гражданство.
Правом голоса в общей сложности наделены более 90 тысяч проживающих в Бельгии французов. Из них более 42 тысяч будут голосовать в Брюсселе. Участки для голосования, которые закроются в 19.00 (20.00 МСК), развернуты также в Шарлеруа, Ватерлоо, Мукроне, Монсе, Турне, Арлоне, Льеже, Намюре, Антверпене и Генте.
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В первом туре большинство — 35,5% французских избирателей в Бельгии проголосовали за Макрона, а Ле Пен оказалась лишь на четвертом месте с 7,3% голосов.
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