В Бельгии открылись участки для голосования на выборах президента Франции

БРЮССЕЛЬ, 7 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Двенадцать участков для голосования во втором туре выборов президента Франции открылись в воскресенье в Бельгии в 08.00 по местному времени (09.00 мск), сообщила электронная версия газеты Soir.

Голосование проводится в условиях повышенных мер безопасности в связи с террористической угрозой.

По данным МВД Бельгии, на территории королевства проживают более 162 тысяч граждан Франции, еще около 80 тысяч французов в Бельгии имеют также бельгийское гражданство.

Правом голоса в общей сложности наделены более 90 тысяч проживающих в Бельгии французов. Из них более 42 тысяч будут голосовать в Брюсселе. Участки для голосования, которые закроются в 19.00 (20.00 МСК), развернуты также в Шарлеруа, Ватерлоо, Мукроне, Монсе, Турне, Арлоне, Льеже, Намюре, Антверпене и Генте.

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Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала следом — 21,3%. Победу во втором туре выборов также прочат лидеру от движения "Вперед". По данным опроса компаний IPSOS/Sopra Steria, Макрон может получить поддержку 61,5% избирателей, а за лидера "Национального фронта" свои голоса отдадут 38,5% французов.

В первом туре большинство — 35,5% французских избирателей в Бельгии проголосовали за Макрона, а Ле Пен оказалась лишь на четвертом месте с 7,3% голосов.

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