Голосование в Канаде на выборах президента Франции не обошлось без очередей

ПАРИЖ, 6 мая — РИА Новости. Длинные очереди из избирателей, некоторым из которых вновь приходилось стоять более двух часов, образовались на входе в зарубежные участки для голосования во втором туре выборов президента Франции в ряде городов Канады, несмотря на анонсированные ранее организаторами меры, призванные ускорить процедуру, передает в субботу Radio Canada.

В воскресенье, 7 мая, во Франции пройдет второй тур президентских выборов. Голосование на зарубежных участках в Северной Америке проходит уже в субботу. В конце апреля на первом туре голосование было омрачено гигантскими очередями на входе в участки, многие избиратели жаловались на недостаточно продуманную организацию процесса.

На этот раз французские консульства в США и Канаде анонсировали ряд мер для ускорения голосования: в частности, контроль безопасности был организован так, чтобы не создавать эффект "узкого горлышка" на входе на участок, была оптимизирована процедура проверки документов.

Голосование в субботу утром начиналось без очередей. Однако в течение дня из-за наплыва избирателей время ожидания в очереди на ряде участков все же превысило пару часов.

Так, один из пришедших голосовать в Монреале французов заявил, что простоял в очереди 2 часа 45 минут, другой – 2 часа 55 минут. На участке в Торонто, согласно информации генконсульства, время ожидания в очереди в определенный момент также достигало двух часов. Между тем, избиратели отмечали, что в этот раз очередь продвигалась быстрее.