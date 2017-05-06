В Лондоне прошли митинги за и против миграции

ЛОНДОН, 6 мая — РИА Новости, Денис Ворошилов. Два митинга — против миграции и с призывами принимать в Британии больше мигрантов — прошли на юге Лондона в субботу.

Несколько десятков человек собрались днем у одного из зданий МВД страны, в котором, в частности, производится оформление документов на право пребывания в стране, чтобы выразить протест против миграционной политики правительства.

Собравшиеся, количество которых СМИ оценили в 40 человек, выстроились у входа в здание и начали скандировать лозунги "Скажем нет шариату" и "Миграция разрушила нашу систему здравоохранения и систему обеспечения социальным жильем". Некоторые очевидцы сообщали о том, что участники этого митинга попытались оттеснить оцепление полиции и начали кидать в полицейских мусор. При этом о пострадавших не сообщают ни полиция, ни СМИ.

Участники другого, происходившего неподалеку митинга, собрались под лозунгами "Мигрантам здесь рады". Поддержать увеличение объемов миграции пришли, по данным газеты Evening Standard, 400 человек.

Управление полиции города направило на место проведения митингов полицейских из подразделений по борьбе с массовыми беспорядками. Полиция разделила цепью две акции.