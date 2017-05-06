В Гвиане явка на выборах президента Франции к середине дня превысила 19%

ПАРИЖ, 6 мая — РИА Новости. Явка на втором туре выборов президента Франции во Французской Гвиане к середине дня составила 19,92% — этот показатель ниже, чем в 2012 году за такой же период, сообщает местный портал Guyane 1.

Голосование во втором туре выборов президента Франции началось в субботу в некоторых заморских территориях и департаментах Франции.

Большинство участков закроются в 19.00 по местному времени. Вместе с тем, закон допускает, что по решению местных властей время открытия или закрытия избирательных участков может быть сдвинуто, крайний срок для закрытия участков — 20.00.

Во французской метрополии второй тур выборов пройдет в воскресенье, 7 мая.

Первый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля, во второй тур вышли лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.