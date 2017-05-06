Херрманн стал главным кандидатом от партии ХСС на выборах в бундестаг

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Глава МВД федеральной земли Бавария Иоахим Херрманн избран главным кандидатом от Христианско-социального союза (ХСС) на предстоящих парламентских выборах в Германии, пишет газета Zeit.

Сообщается, что за него проголосовали 98,4% делегатов.

"Сейчас все действительно началось. Нам предстоит 20 недель интенсивной предвыборной борьбы", — приводит газета слова Херрманна после его избрания кандидатом от ХСС.

ХСС входит в партийный союз ХДС (Христианско-демократический союз Германии) во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель. В случае победы блока Херрманн может занять должность министра внутренних дел страны.