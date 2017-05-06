Полад Бюльбюль-оглы рассказал о подготовке к выборам главы ЮНЕСКО

БАКУ, 6 мая – РИА Новости, Вугар Гасанов. Посол Азербайджана в России, известный в советское время певец и композитор Полад Бюльбюль-оглы, претендующий на пост гендиректора ЮНЕСКО, рассказал об активной подготовке к выборам и отметил свой богатый опыт кризисного менеджмента.
"Впереди еще пять месяцев, я готовлюсь. Важно то, что у человека в голове, какие идеи он может предложить, учитывая, какие трудности имеет сейчас ЮНЕСКО. Сегодня нужен человек решительный, который может предложить новые идеи, подходы, реформы, решить проблемы", — сказал Бюльбюль-оглы журналистам.
Как отметил кандидат на пост директора ЮНЕСКО, у него "есть огромный опыт кризисного менеджмента".
ЮНЕСКО создана 16 ноября 1945 года, штаб-квартира организации располагается в Париже. С 2009 года генеральным директором ЮНЕСКО является Ирина Бокова из Болгарии, которую выбирали на этот пост дважды. Среди проблем, которыми занимается ЮНЕСКО – борьба с дискриминацией в области образования, неграмотностью, сохранение национальных культур и подготовка национальных кадров. ЮНЕСКО берет под охрану всемирное культурное и природное наследие, шедевры устного народного творчества, объекты культуры в зоне вооруженных конфликтов.