Полад Бюльбюль-оглы рассказал о подготовке к выборам главы ЮНЕСКО

БАКУ, 6 мая – РИА Новости, Вугар Гасанов. Посол Азербайджана в России, известный в советское время певец и композитор Полад Бюльбюль-оглы, претендующий на пост гендиректора ЮНЕСКО, рассказал об активной подготовке к выборам и отметил свой богатый опыт кризисного менеджмента.

Выборы нового директора влиятельной международной организации ЮНЕСКО пройдут осенью. Ранее сообщалось, что на пост претендуют кандидаты от Азербайджана, Вьетнама, Гватемалы, Египта, Ирака, Катара, Китая, Ливана и Франции.

"Впереди еще пять месяцев, я готовлюсь. Важно то, что у человека в голове, какие идеи он может предложить, учитывая, какие трудности имеет сейчас ЮНЕСКО. Сегодня нужен человек решительный, который может предложить новые идеи, подходы, реформы, решить проблемы", — сказал Бюльбюль-оглы журналистам.

Как отметил кандидат на пост директора ЮНЕСКО, у него "есть огромный опыт кризисного менеджмента".

"Я был министром культуры в период, когда развалился СССР. Несколько лет не было финансирования, но мы в Азербайджане не закрыли ни одну библиотеку, ни один музей, ни один театр, сохранили всю инфраструктуру", — заявил Бюльбюль-оглы.

ЮНЕСКО создана 16 ноября 1945 года, штаб-квартира организации располагается в Париже. С 2009 года генеральным директором ЮНЕСКО является Ирина Бокова из Болгарии, которую выбирали на этот пост дважды. Среди проблем, которыми занимается ЮНЕСКО – борьба с дискриминацией в области образования, неграмотностью, сохранение национальных культур и подготовка национальных кадров. ЮНЕСКО берет под охрану всемирное культурное и природное наследие, шедевры устного народного творчества, объекты культуры в зоне вооруженных конфликтов.