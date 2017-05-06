В Венгрии столкнулись два украинских теплохода

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости. Два украинских судна столкнулись на Дунае в территориальных водах Венгрии, сообщает украинское информагентство УНИАН.

"При расхождении теплоход "Иркутск" левым бортом … навалил на левый борт пассажирского теплохода "Молдавия", — сообщили изданию в украинском дунайском пароходстве.

По данным пароходства, столкновение произошло в пятницу на 1730-м километре реки Дунай. Загрязнения окружающей среды и протечки корпусов нет, суда не утратили мореходных качеств. Жертв тоже нет.

Расследованием инцидента занимаются венгерские власти.