Политолог предположил, какой будет позиция Макрона в отношении России

БРЮССЕЛЬ, 6 мая — РИА Новости, Александр Шишло. В случае избрания лидера движения "Вперед", экс-министра экономики Франсуа Макрона президентом Франции его политический курс в отношении России может "несколько отличаться" от позиции Германии и США, считает директор геополитических исследований Европейского института международных отношений Пьер-Эммануэль Томанн.

"Возможно, его позиция будет несколько отличаться от позиции Германии и США. Думаю, что Макрон будет вынужден вернуться к более проголлистской позиции в отношении России", — сказал РИА Новости эксперт.

Ранее в ходе предвыборной кампании на вопрос о будущих отношениях с Россией, США и остальным миром Эммануэль Макрон ответил, что будет следовать курсом "(Шарля) Де Голля и (Франсуа) Миттерана".

В воскресенье 23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

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