От Парижа до Дамаска. О чем говорили и что обещали Макрон и Ле Пен?

О России

Марин Ле Пен: "У нас нет никаких причин вести "холодную войну" с Россией, и есть все причины строить с ней дипломатические, торговые, стратегические отношения, потому что это великая страна". (Дебаты)

Эммануэль Макрон: "Это будет рабочий партнер по некоторым региональным проблемам, по которым мы будем вести диалог, но отдавая себе отчет в том, что по многим вопросам у нас разные приоритеты и ценности". (Дебаты).

О национальной валюте

Марин Ле Пен: "Евро привел к серьезному росту цен и значительному снижению покупательской способности. Статистические данные уверяют нас в обратном, потому что исходят из стоимости гаджетов. Но мы же не едим гаджеты. Свежий багет, чашка кофе стоили франк, а теперь евро". (Le Parisien)

Эммануэль Макрон: "Сейчас они (Марин Ле Пен и Нацфронт – ред.) нам говорят, что не собираются немедленно выходить из еврозоны, что будет одна общая валюта. Что утром будет франк, а вечером евро. И они утверждают, что с этими купюрами из игры "Монополия" жизнь станет лучше". (Le Monde).

О мигрантах

Марин Ле Пен: "Я считаю, что иммиграция — это драма для нашей страны, поскольку у нас девять миллионов безработных, семь миллионов бедных… Я хочу дать приоритет в получении социального жилья французам, приоритет в трудоустройстве — французам". (TF1)

Эммануэль Макрон: "Я предлагаю четкую, твердую, согласованную (с ЕС – ред.) позицию, в то же время отвечающую нашим принципам". (Дебаты)

О Европейском союзе

Марин Ле Пен: "Евросоюз погибнет, потому что людям он больше не нужен. Надменным гегемониям суждено исчезнуть с лица земли". (На встрече со сторонниками в Лилле)

Эммануэль Макрон: "Нам необходимо реформировать эту Европу, нам нужен новый Европейский союз в такой ситуации, чтобы защитить наш народ и урегулировать нашу глобализацию. Если на следующий день я решу принять меры и продолжить текущее функционирование ЕС, то я предам свой народ, я не хочу так делать". (Би-Би-Си).

О борьбе с терроризмом

Марин Ле Пен: "Политика борьбы с исламистским терроризмом, которая ведется во Франции, в значительной мере недостаточна" (Public Senat)

Марин Ле Пен: "Восстановить наши национальные границы" (Le Parisien, отвечая на вопрос, что нужно сделать в первую очередь для предотвращения терактов).

Эммануэль Макрон: "Это вызов, который больше, чем любой другой, призывает к объединению, поскольку террористы желают только нашего разделения" (AFP)

Эммануэль Макрон: "Мой приоритет — это борьба с исламским терроризмом, и я хочу продолжать бороться с ним в союзе с США" (Дебаты)

О Сирии, химатаке и ударе США

В сирийской провинции Идлиб 4 апреля была совершена атака с применением химического оружия, в которой Запад сразу же обвинил режим Башара Асада. Соответствующую резолюцию в Совет Безопасности ООН внесли США, Франция и Великобритания.

Никаких доказательств причастности сирийского правительства к атаке представлено не было, свои выводы комиссия ООН, расследующая обстоятельства происшествия, не представила. Между тем США в ночь на 7 апреля нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии.

Марин Ле Пен: "Резолюция была составлена таким образом, что ответственность заведомо, еще до проведения расследования была возложена на Башара Асада" (Europe 1)

Эммануэль Макрон: "Я осуждаю применение химического оружия Башаром Асадом…. Я полностью готов к тому, чтобы мы взяли на себя ответственность в рамках международной коалиции для нанесения точечных ударов с целью уничтожения хранилищ химического оружия Башара Асада". (France 2)