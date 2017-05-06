От Парижа до Дамаска. О чем говорили и что обещали Макрон и Ле Пен?

10:0406.05.2017
(обновлено: 10:28 06.05.2017)
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О России
Марин Ле Пен: "У нас нет никаких причин вести "холодную войну" с Россией, и есть все причины строить с ней дипломатические, торговые, стратегические отношения, потому что это великая страна". (Дебаты)
Эммануэль Макрон: "Это будет рабочий партнер по некоторым региональным проблемам, по которым мы будем вести диалог, но отдавая себе отчет в том, что по многим вопросам у нас разные приоритеты и ценности". (Дебаты).
О национальной валюте
Марин Ле Пен: "Евро привел к серьезному росту цен и значительному снижению покупательской способности. Статистические данные уверяют нас в обратном, потому что исходят из стоимости гаджетов. Но мы же не едим гаджеты. Свежий багет, чашка кофе стоили франк, а теперь евро". (Le Parisien)
Эммануэль Макрон: "Сейчас они (Марин Ле Пен и Нацфронт – ред.) нам говорят, что не собираются немедленно выходить из еврозоны, что будет одна общая валюта. Что утром будет франк, а вечером евро. И они утверждают, что с этими купюрами из игры "Монополия" жизнь станет лучше". (Le Monde).
© AFP 2017 / Eric Feferberg/PoolОснователь движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен 3 мая провели последние теледебаты перед вторым туром выборов президента Франции.
Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен 3 мая провели последние теледебаты перед вторым туром выборов президента Франции.
Открывать дебаты по жребию выпало Марин Ле Пен, которая и задала тон всей предстоящей дискуссии.
© AFP 2017 / Eric Feferberg/PoolЛидер Нацфронта напомнила зрителям, что Макрон работал в Елисейском дворце и в правительстве социалистов все время пока крайне непопулярная партия Олланда была у руля управления страной.
Лидер Нацфронта напомнила зрителям, что Макрон работал в Елисейском дворце и в правительстве социалистов все время пока крайне непопулярная партия Олланда была у руля управления страной.
© AP Photo / Thibault CamusМарин Ле Пен обвинила оппонента в поддержке крупных предприятий, которые заинтересованы в неконтролируемой глобализации и способствуют расхищению экономики страны.
Марин Ле Пен обвинила оппонента в поддержке крупных предприятий, которые заинтересованы в неконтролируемой глобализации и способствуют расхищению экономики страны.
© AFP 2017 / Eric Feferberg/PoolВ ответ основатель движения "Вперед" заявил, что Ле Пен не хочет вести открытые, взвешенные дебаты, и обвинил ее во лжи. По его словам, он не несет ответственности за пятилетку Олланда, был не согласен с политикой властей и поэтому ушел в отставку с поста министра экономики.
В ответ основатель движения "Вперед" заявил, что Ле Пен не хочет вести открытые, взвешенные дебаты, и обвинил ее во лжи. По его словам, он не несет ответственности за пятилетку Олланда, был не согласен с политикой властей и поэтому ушел в отставку с поста министра экономики.
© AFP 2017 / StringerОтвечая на вопрос ведущих, как в случае победы на выборах кандидаты будут строить отношения с президентами России и США Марин Ле Пен ответила, что хочет добиться баланса в отношениях с Москвой и Вашингтоном.
Отвечая на вопрос ведущих, как в случае победы на выборах кандидаты будут строить отношения с президентами России и США Марин Ле Пен ответила, что хочет добиться баланса в отношениях с Москвой и Вашингтоном.
© AFP 2017 / StringerВ свою очередь Макрон отметил, что прочные связи Франции с Соединенными Штатами являются приоритетом и что он будет стремиться к укреплению диалога с американским лидером. Что касается отношений в Россией, то основатель движения "Вперед" заметил, что Путин будет оставаться "рабочим партнером" Франции по "региональным проблемам" — украинскому и сирийскому кризисам.
В свою очередь Макрон отметил, что прочные связи Франции с Соединенными Штатами являются приоритетом и что он будет стремиться к укреплению диалога с американским лидером. Что касается отношений в Россией, то основатель движения "Вперед" заметил, что Путин будет оставаться "рабочим партнером" Франции по "региональным проблемам" — украинскому и сирийскому кризисам.
© AFP 2017 / Eric Feferberg/PoolПо данным опроса, проведенного компанией Elabe, более убедительным Макрона назвали 63% телезрителей, Ле Пен — 34%, еще 3% зрителей дебатов не определились со своей позицией.
По данным опроса, проведенного компанией Elabe, более убедительным Макрона назвали 63% телезрителей, Ле Пен — 34%, еще 3% зрителей дебатов не определились со своей позицией.
© AP Photo / Laurent CiprianiПервый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля, по его итогам больше всех голосов набрал Макрон (24,01%), Ле Пен оказалась на втором месте с 21,3% голосов избирателей. Второй тур выборов пройдет 7 мая.
Первый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля, по его итогам больше всех голосов набрал Макрон (24,01%), Ле Пен оказалась на втором месте с 21,3% голосов избирателей. Второй тур выборов пройдет 7 мая.
О мигрантах
Марин Ле Пен: "Я считаю, что иммиграция — это драма для нашей страны, поскольку у нас девять миллионов безработных, семь миллионов бедных… Я хочу дать приоритет в получении социального жилья французам, приоритет в трудоустройстве — французам". (TF1)
Эммануэль Макрон: "Я предлагаю четкую, твердую, согласованную (с ЕС – ред.) позицию, в то же время отвечающую нашим принципам". (Дебаты)
О Европейском союзе
Марин Ле Пен: "Евросоюз погибнет, потому что людям он больше не нужен. Надменным гегемониям суждено исчезнуть с лица земли". (На встрече со сторонниками в Лилле)
Эммануэль Макрон: "Нам необходимо реформировать эту Европу, нам нужен новый Европейский союз в такой ситуации, чтобы защитить наш народ и урегулировать нашу глобализацию. Если на следующий день я решу принять меры и продолжить текущее функционирование ЕС, то я предам свой народ, я не хочу так делать". (Би-Би-Си).
О борьбе с терроризмом
Марин Ле Пен: "Политика борьбы с исламистским терроризмом, которая ведется во Франции, в значительной мере недостаточна" (Public Senat)
Марин Ле Пен: "Восстановить наши национальные границы" (Le Parisien, отвечая на вопрос, что нужно сделать в первую очередь для предотвращения терактов).
Эммануэль Макрон: "Это вызов, который больше, чем любой другой, призывает к объединению, поскольку террористы желают только нашего разделения" (AFP)
Эммануэль Макрон: "Мой приоритет — это борьба с исламским терроризмом, и я хочу продолжать бороться с ним в союзе с США" (Дебаты)
О Сирии, химатаке и ударе США
В сирийской провинции Идлиб 4 апреля была совершена атака с применением химического оружия, в которой Запад сразу же обвинил режим Башара Асада. Соответствующую резолюцию в Совет Безопасности ООН внесли США, Франция и Великобритания.
Никаких доказательств причастности сирийского правительства к атаке представлено не было, свои выводы комиссия ООН, расследующая обстоятельства происшествия, не представила. Между тем США в ночь на 7 апреля нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии.
Марин Ле Пен: "Резолюция была составлена таким образом, что ответственность заведомо, еще до проведения расследования была возложена на Башара Асада" (Europe 1)
Эммануэль Макрон: "Я осуждаю применение химического оружия Башаром Асадом…. Я полностью готов к тому, чтобы мы взяли на себя ответственность в рамках международной коалиции для нанесения точечных ударов с целью уничтожения хранилищ химического оружия Башара Асада". (France 2)