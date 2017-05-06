Постпредство России при ЕС организовало выставку "Наш бессмертный полк"

БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Постоянное представительство России при Евросоюзе ко Дню Победы организовало выставку "Наш бессмертный полк", центральным экспонатом которой стал стенд с фотографиями родственников сотрудников дипмиссии, воевавших в годы Великой Отечественной войны.

Как рассказал РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, идея организовать экспозицию, которая проводится уже второй год, принадлежит молодым сотрудникам постпредства. "Здесь есть фотографии и родителей, и дедов, и даже прапрадеда нашей молодой машинистки", — сказал посол.

В числе фигурантов фотовыставки — герой Советского союза Борис Александрович Лахтин, совершивший более 500 боевых вылетов. Его именем сегодня назван один из самолетов "Аэрофлота", и он приходится дедом супруге одного из дипломатов, сообщил Чижов.

Всего экспозиция включает 25 фотографий. Отдельный стенд посвящен фотоснимкам с парада Победы 2010 года, в котором участвовали военные подразделения стран-союзниц по антигитлеровской коалиции.

В нынешнем году выставку расширили за счет редких экспонатов из личной коллекции советника постпредства РФ при ЕС Алексея Степанова. На новых стендах демонстрируются знаки различия Красной армии и Военно-морского флота времен Великой Отечественной войны. "Идея выставки родилась сравнительно недавно. Владимир Алексеевич Чижов, зная мое увлечение, предложил такую выставку организовать", — сказал Степанов РИА Новости.

В экспозиции представлены наглядные иллюстрации, демонстрирующие различные виды формы советских военных и то, как они носили свои погоны и петлицы. "Здесь представлены рода войск и виды Вооруженных сил, включая войска и органы НКВД. Есть даже проектные 11 разновидностей погон для генералиссимуса, но Иосиф Сталин ни один них не одобрил, и до конца жизни носил маршальские погоны", — рассказал дипломат.

Целый ряд погон, по его словам, принадлежал конкретным владельцам. Среди них — главком Военно-морских сил Герой Советского Союза адмирал Николай Кузнецов и комиссар государственной безопасности третьего ранга НКВД СССР Павел Судоплатов.

На экспозиции представлены также военные знаки различия в виде петлиц и нарукавных знаков, которые были введены в период с 1935 по 1941 годы.

Степанов сообщил, что экспонатами выставки заинтересовался частный военный музей в бельгийском Льеже, владельцем которого является потомок одного из офицеров Русской армии Серж Александров. "Он просит позже разметить эту экспозицию в своем музее", — сказал дипломат.