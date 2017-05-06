США
6.056 мая09:51МСК
USD58.54+0.97
EUR64.24+1.51
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Постпредство России при ЕС организовало выставку "Наш бессмертный полк"

Сюжет:
Акция "Бессмертный полк" (40)
09:3206.05.2017
(обновлено: 09:37 06.05.2017)
0650
© РИА Новости . Олег ИвановПерейти в фотобанкАкция Бессмертный полк в зарубежных странах. Архивное фотоАкция Бессмертный полк в зарубежных странах. Архивное фото
© РИА Новости . Олег Иванов
Перейти в фотобанк

БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Постоянное представительство России при Евросоюзе ко Дню Победы организовало выставку "Наш бессмертный полк", центральным экспонатом которой стал стенд с фотографиями родственников сотрудников дипмиссии, воевавших в годы Великой Отечественной войны.

Участники акции Бессмертный полк во время шествия по улицам Владивостока. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
"Бессмертный полк" стал народной традицией, заявили организаторы
Как рассказал РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, идея организовать экспозицию, которая проводится уже второй год, принадлежит молодым сотрудникам постпредства. "Здесь есть фотографии и родителей, и дедов, и даже прапрадеда нашей молодой машинистки", — сказал посол.

В числе фигурантов фотовыставки — герой Советского союза Борис Александрович Лахтин, совершивший более 500 боевых вылетов. Его именем сегодня назван один из самолетов "Аэрофлота", и он приходится дедом супруге одного из дипломатов, сообщил Чижов.

Всего экспозиция включает 25 фотографий. Отдельный стенд посвящен фотоснимкам с парада Победы 2010 года, в котором участвовали военные подразделения стран-союзниц по антигитлеровской коалиции.

Пойдете ли вы на акцию "Бессмертный полк"?
Результаты
Пойдете ли вы на акцию "Бессмертный полк"?

  • 27.8%

    Да, каждый год на нее хожу

  • 16.9%

    Раньше не участвовал, но в этом году хочу

  • 22.8%

    В этом не смогу пойти, но в будущем обязательно

  • 32.6%

    Нет, на 9 мая у меня другие планы
Все опросы
Голосовать
В нынешнем году выставку расширили за счет редких экспонатов из личной коллекции советника постпредства РФ при ЕС Алексея Степанова. На новых стендах демонстрируются знаки различия Красной армии и Военно-морского флота времен Великой Отечественной войны. "Идея выставки родилась сравнительно недавно. Владимир Алексеевич Чижов, зная мое увлечение, предложил такую выставку организовать", — сказал Степанов РИА Новости.

В экспозиции представлены наглядные иллюстрации, демонстрирующие различные виды формы советских военных и то, как они носили свои погоны и петлицы. "Здесь представлены рода войск и виды Вооруженных сил, включая войска и органы НКВД. Есть даже проектные 11 разновидностей погон для генералиссимуса, но Иосиф Сталин ни один них не одобрил, и до конца жизни носил маршальские погоны", — рассказал дипломат.

Зенитно-ракетный комплекс Тор М2 во время тренировки Парада Победы
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Пять главных сюрпризов парада Победы 2017 года
Целый ряд погон, по его словам, принадлежал конкретным владельцам. Среди них — главком Военно-морских сил Герой Советского Союза адмирал Николай Кузнецов и комиссар государственной безопасности третьего ранга НКВД СССР Павел Судоплатов.

На экспозиции представлены также военные знаки различия в виде петлиц и нарукавных знаков, которые были введены в период с 1935 по 1941 годы.

Степанов сообщил, что экспонатами выставки заинтересовался частный военный музей в бельгийском Льеже, владельцем которого является потомок одного из офицеров Русской армии Серж Александров. "Он просит позже разметить эту экспозицию в своем музее", — сказал дипломат.

Бессмертный полк
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Бессмертный полк
Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена