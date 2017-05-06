СМИ: в суд на Трампа подают втрое чаще, чем на трех его предшественников

ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президенту США Дональду Трампу в первые 100 дней пребывания у власти пришлось сталкиваться с судебными исками почти втрое чаще, чем трем его предшественникам на посту вместе взятым, сообщила в пятницу газета Boston Globe.
Как отмечает издание, значительную часть исков против Трампа возбудили соискатели вида на жительства в США в связи с его исполнительным указом, запрещающим въезд в США и ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Свою лепту внесли и города, предоставляющие убежища для нелегалов. Они пытаются оспорить план администрации о лишении их финансирования из федерального бюджета.
Также газета, издающаяся в Массачусетсе, упомянула про жительницу этого штата, которая подала на Трамп в суд за то, что действия президента "лишили ее радостного ощущения жизни".