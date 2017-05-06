СМИ: суд над дезертировавшим американским военным начнется в октябре

ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Суд над американским военнослужащим Боуи Бергдалом, в 2009 году самовольно покинувшим воинскую часть в Афганистане, начнется в октябре, сообщила в пятницу телекомпания АВС.

По данным телекомпании, военный судья полковник Джеффри Нэнс объявил о намерении начать процесс 23 октября. Отбор присяжных начнется 16 октября. С этими сроками согласились как сторона защиты, так и обвинения.

Суд над военнослужащим откладывался несколько раз. Ранее предполагалось, что он может начаться уже в апреле или мае.

Бергдал пропал без вести после того, как покинул американскую базу в афганской провинции Пактика 29 июня 2009 года. Вскоре стало известно, что он находится в плену у талибов. В мае 2014 года было объявлено, что сержант после пяти лет заточения освобожден в обмен на пять командиров "Талибана", после чего он вернулся в США.