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В мире

Конкурс непопулярности: ни Макрон, ни Ле Пен не устраивают французов

09:0006.05.2017
(обновлено: 09:02 06.05.2017)
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© AFP 2017 / Eric Feferberg/PoolКандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен на теледебатах. 3 мая 2017Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен на теледебатах. 3 мая 2017
© AFP 2017 / Eric Feferberg/Pool

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. Социологический опрос Elabe-BFM TV свидетельствует: только 31% граждан Франции довольны предложенным им выбором между националисткой Марин Ле Пен и кандидатом-центристом Эммануэлем Макроном. Разочарованные сторонники системных правых и крайне левых не только наполняют соцсети. На традиционных манифестациях в честь праздника Первого мая повсюду были заметны транспаранты "Ни Макрона, ни Ле Пен". Несмотря на распространяющуюся апатию, делать выбор французам все-таки придется.

© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции

Надменный Макрон

Прямой эфир телевизионных дебатов кандидатов в президенты Франции Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен. Архивное фото
© AP Photo / Laurent Cipriani
Макрон с пеной у рта и украшение Ле Пен: что обсуждали зрители дебатов
После успешного для себя результата первого тура (24% голосов) кандидат отправился в парижское кафе класса люкс La Rotonde, где отпраздновал достигнутое с размахом, удивившим соцсети. Отмечать Макрону было что: согласно опросу Cevipof, именно против националистки он располагает наибольшими шансами на победу — 59% против 41%. Окажись противником центриста леворадикал или правоконсерватор, шансы Макрона были бы не столь безусловны.

Новое положение безоговорочного фаворита позволило Макрону диктовать свои условия проигравшим, у многих из которых не остается другого выбора, кроме как оказать ему поддержку. На поверку Макрон оказался несговорчивым и даже грубым: за голоса, которые он рассматривает как само собой разумеющееся, он не стал давать ни левым, ни правым никаких обещаний.

Больше других раздосадованы были леворадикалы. Их лидер Жан-Люк Меланшон попросил Макрона сделать знак в сторону его избирателей, изменив предложения по трудовой реформе. "Он мог бы совершить жест, он мог бы сказать: послушайте, я вас понял! Я отказываюсь от своего проекта реформы Трудового кодекса, чтобы и вы могли сделать шаг ко мне". Центрист отвечал, что "не намерен искать электорат", принося в жертву свои планы. Меланшон, комментируя итоги предвыборной кампании, заявил, что и он сам, и его избиратели были оскорблены Макроном. 

Ставший надменным фаворит без симпатии отозвался и о своих бывших однопартийцах-социалистах, вызвав у генсека этой партии настоящий приступ отчаяния. После 6% их кандидата на выборах умеренно левые надеялись на союз с Макроном, основанный на близости их позиций.  

"Макрон сказал совершенно определенно, что он не хочет социалистов! Не хочет переговоров, не хочет коалиции с нами, что его цель — сломать нашу партию, а потом сломать еще и правых — партию республиканцев", — в ужасе заявил генеральный секретарь Камбаделис.

Выборы президента Франции ИНЖЕКТ
Выборы президента Франции ИНЖЕКТ

Блок против Ле Пен слабеет

Отсутствие такта у фаворита выборов постаралась подчеркнуть его соперница Марин Ле Пен. В ходе предвыборных дебатов 3 мая лидер националистов назвала Макрона "надменным", а также заявила, что с течением времени проступает "истинная природа" кандидата — его "холодность банкира". Макрон ответил тем, что назвал себя представителем "триумфальной Франции",   победный дух которой не имеет ничего общего со "страхами" националистов. Объясняя свою экономическую программу, Макрон еще раз подтвердил, что обещает сделать Францию успешной посредством глобализации и на уступки ни левым, ни правым не пойдет.

Почти безнадежно отстающая Ле Пен, напротив, предприняла почти титанические усилия, чтобы привлечь новых избирателей. Отдавая себе отчет, что программа выхода из ЕС непопулярна у большинства французов, националистка заявила, что намерена только переформатировать, а не упразднять Единую Европу. На протяжении многих лет "Нацфронт" выступал за выход из валюты евро. Нечто изменилось прямо перед голосованием, когда Ле Пен согласилась с двойным хождением общей и национальной валют, а кроме того, назвала себя "европейкой".

Уступки по щекотливому вопросу о ЕС принесли националистке новых союзников. Договор с Ле Пен заключил лидер правых суверенистов Николя Дюпон-Эньян, набравший 4,7% голосов в первом туре и пришедший шестым. Ле Пен объявила, что готова назначить Дюпон-Эньяна премьером, а также пообещала, что в случае ее победы правительство Франции будет коалиционным.

© AFP 2017 / StringerЛидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на теледебатах
© AFP 2017 / Stringer
Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на теледебатах

Система против националистов: 15 лет спустя

Карикатура в журнале Charlie Hebdo
© РИА Новости . Виктория Иванова
Предвыборный Charlie Hebdo: "угрожающая" Ле Пен и "резиновый" Макрон
Выборы между кандидатом всех представленных в государственных органах сил и националистами, не допущенными никуда, уже проходили во Франции 15 годами ранее — в мае 2002 года. В то время ультраправых на голосовании представлял Жан-Мари Ле Пен, довольствовавшийся 19% — 5,5 миллиона голосов. Тогда в перерывах между первым и вторым турами во Франции состоялись многосоттысячные акции протеста. Разозленные, даже футболисты сборной Франции пообещали сняться с чемпионата мира в случае победы Ле Пена.

Спустя 15 лет неприятие националистов в обществе зримо ослабло. По итогам голосования, проведенного леворадикалами Меланшона, выяснилось, что только треть из них готова поддержать Макрона. По данным социологических служб, приблизительно треть избирателей правоконсерватора Франсуа Фийона в решающий день голосования поддержат Ле Пен. К возмущению лидеров ультралевых, 10% их избирателей также проголосуют за крайне правых, с которыми их сближает неприятие глобализации, ставящей под угрозы рабочие места французов.

За день до итогового голосования уже можно утверждать, что не состоялось и ничего похожего на протестные митинги 2002 года. Вместо мобилизации крайне левые, движущая сила уличной политики, провели время в спорах, имеет ли смысл голосование во втором туре или нет.

Союз Ле Пен с голлистом Дюпоном-Эньяном стал еще одним беспрецедентным событием. Впервые за 40 лет существования "Национального фронта" его поддержала "просто" правая партия. Прорыва блокады не состоялось, но определенно наметилась брешь: французские СМИ и политики истеблишмента теперь обличают не одного кандидата, а двоих.

© AP Photo / Thomas Samson, PoolЛидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян
© AP Photo / Thomas Samson, Pool
Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян

Тем временем многие миллионы разочарованных французов, чей кандидат не прошел во второй тур, должны будут решить, готовы ли они голосовать на выборах от противного. Как ни странно, именно в стихийном протесте обойденных содержится единственная, пусть и крошечная надежда для националистов. Подсчитано: если на выборы придет 90% избирателей ультраправых и только 65% тех, кто готов доверить Францию Макрону, победу будут праздновать националисты.

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