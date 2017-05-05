Ле Пен: во втором туре выборов президента Франции все возможно

ПАРИЖ, 5 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в письме к избирателям заявила, что "страна заслуживает лучшего" и что "все возможно".

"Накануне этих выборов, которые будут решающими для будущего нашей страны, я вновь взываю к вашему доверию и чаяниям. Все возможно. Наша страна заслуживает лучшего, она заслуживает победы патриотов", — написала Ле Пен.

В письме лидер Нацфронта пишет, что страна "заслуживает хорошего проекта по защите французского населения".

Она призвала народ страны "не дать украсть выборы" и не только сходить проголосовать каждому гражданину, но и позвать на голосование знакомых. "Каждый бюллетень с голосом имеет огромный вес", — отметила кандидат в президенты.

"Больше, чем ранее, мы должны быть едиными для того, чтобы сохранить нашу прекрасную Францию, нашу независимость и нашу цивилизацию. Вместе со мной я вас призываю выбрать Францию", — заключает Ле Пен.

Во Франции 23 апреля прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая. По данным опросов разных компаний, Макрон может одержать победу над Ле Пен при соотношении в среднем 60% против 40%.