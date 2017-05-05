Слуцкий назвал возмутительным проект США по контролю за портами Приморья

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Законопроект, согласно которому США могут взять на особый контроль порты российского Приморья, возмутителен, это очередной пример нарушения норм международного права и грубейшего вмешательства в дела суверенных государств, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Принятый палатой представителей конгресса США законопроект об усилении санкций против КНДР, где одновременно прописан так называемый анализ деятельности, а по сути, контроль российских портов на Дальнем Востоке, возмутителен. Это очередной пример нарушения норм международного права и грубейшего вмешательства в дела суверенных государств на законодательном уровне", — сказал Слуцкий журналистам.

По его словам, американские конгрессмены мнят США единственным полюсом мирового порядка в XXI веке.

"Те, кто предлагает и одобряет подобный законопроект, имеют явно завышенные амбиции. Уверен, Россия не позволит таким образом вмешиваться в свои дела и контролировать свои порты на Дальнем Востоке или в каком-либо другом регионе. РФ поддержала все резолюции ООН по северокорейской проблеме и в состоянии сама проконтролировать их исполнение", — заключил он.