Столтенберг заявил, что НАТО увеличивает военные расходы не в угоду Трампу

БЕРЛИН, 5 мая – РИА Новости, Маргарита Костив. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что повышая военные расходы, союзники по альянсу не оказывают услугу президенту США Дональду Трампу, а лишь выполняют согласованные ранее договоренности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от союзников по НАТО увеличения военных бюджетов. На саммите альянса в Уэльсе в 2014 году все его участники обязались в течение десяти лет повысить расходы на оборону до 2% ВВП, рекомендуемых каждой стране при ее вступлении в состав НАТО. Ныне данный уровень расходов соблюдают лишь пять из 28 государств-членов альянса.

"Мы повышаем наши военные расходы не для того, чтобы оказать любезность президенту Трампу… Мы делаем то, о чем договорились на саммите в Уэльсе", — заявил генсек альянса в интервью еженедельнику Spiegel.

По его словам, речь идет о том, чтобы "сохранить на уровне ту динамику, которую удалось достичь при увеличении оборонных расходов". Столтенберг рассчитывает, что на встрече в Брюсселе члены НАТО официально подтвердят свою нацеленность на повышение расходов.