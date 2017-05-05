Местные выборы в Британии показали успех правящих консерваторов

ЛОНДОН, 5 мая — РИА Новости. Подсчет голосов на местных выборах в Великобритании продолжает демонстрировать успех правящей Консервативной партии премьер-министра страны Терезы Мэй в преддверии всеобщих выборов, которые пройдут 8 июня. Оппозиционная Лейбористская партия потеряла много голосов избирателей, но наибольшие потери понесла партия евроскептиков UKIP.

Британцы накануне голосовали за кандидатов на 4851 место в 88 региональных, городских и местных органах власти в Шотландии (32 совета), Уэльсе (22 совета) и Англии (34 местных органа власти). Нынешние местные выборы имеют особое значение: они являются своеобразной репетицией парламентского голосования.

По состоянию на вечер пятницы, передает BBC, подсчитаны результаты по 31 совету в Англии из 34. Консерваторы отвоевали 319 мест в советах в дополнение к уже занятым и контроль над еще 11 советами в дополнение к уже имеющимся, в общей сложности теперь Консервативная партия будет руководить, согласно предварительным результатам, 27 советами из 34, ее в советах будут представлять 1 тысяча 439 человек.

Лейбористская партия теряет в Англии 142 места и контроль над одним советом, общее число мест, которые, как ожидается, получат лейбористы — 418. Партия независимости UKIP в Англии теряет 143 места. Большая часть голосов избирателей, в свое время голосовавших за UKIP, ушла к консерваторам, и это дает премьер-министру Терезе Мэй основания надеяться на то, что и на всеобщих выборах ее партию поддержит бывший электорат UKIP.

В Шотландии подсчитаны результаты по всем 32 советам, там лейбористы тоже несут большие потери — минус 133 места. Консерваторы, напротив, завоевывают 164, в общей сложности получая 276 мест. В Уэльсе ситуация похожая — потери у лейбористов и UKIP, прирост голосов у консерваторов.

Восемнадцатого апреля Мэй, ранее заявлявшая, что выборов до 2020 года не будет, изменила свою позицию, объяснив это необходимостью сплочения народа в свете предстоящих переговоров с ЕС о выходе Британии из объединения. Премьер рассчитывает увеличить присутствие партии в парламенте и тем самым избавиться от дополнительных проблем в ходе переговоров с Евросоюзом.

Нынешние местные выборы, как и социологические опросы, дают ей все основания полагать, что она находится на верном пути к достижению своей цели.