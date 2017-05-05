Ле Пен заявила, что даже если не одержит победу, ей удалось "все изменить"

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, даже если ей не удастся одержать победу в президентской гонке, ей и ее сторонникам уже удалось "все изменить", передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Кандидат в интервью агентству заявила, что независимо от исхода голосования она уже добилась "идеологической победы".

"Мы все изменили. Даже если мы не достигнем поставленной цели, в любом случае уже появилась огромная политическая сила", — цитирует агентство слова Ле Пен.

23 апреля прошел первый тур выборов президента Франции. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая. По данным опросов разных компаний, Макрон может одержать победу над Ле Пен при соотношении в среднем 60% против 40%.