Задержанный у военной части во Франции экстремист поддерживал связи с ИГ*

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Экстремист, задержанный ранее недалеко от военной части в Нормандии на северо-западе Франции, поддерживал связи с ИГ*, сообщили агентству Франс Пресс источники, близкие к ходу расследования.

По словам источников, в машине задержанного была найдена флеш-карта с данными, подтверждающими его связь с ИГ*, а также несколько небольших флагов исламистской организации.

Ранее сообщалось, что недалеко от военной части в Нормандии, где был задержан экстремист, обнаружили оружие, среди которого "помповое ружье, два пороховых револьвера и боеприпасы".

В ночь на пятницу полиция Франции задержала у территории военной части в Нормандии экстремиста, числящегося в базах спецслужб. Он припарковал свой автомобиль рядом с военной частью, затем покинул салон, оставив ключи в замке зажигания.

Действия водителя привлекли внимание караульных, которые вызвали полицию. При осмотре салона был найден патрон и Коран. Антитеррористический отдел прокуратуры начал расследование инцидента.

*Террористическая организация, запрещенная в России