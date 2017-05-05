Кандидаты в президенты Франции рассказали, где хотят отпраздновать победу

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в случае победы на президентских выборах во Франции намерена отпраздновать в Венсенскому лесу, а ее соперник, лидер движения "Вперед" и экс-министр экономики Эммануэль Макрон остановил свой выбор на Лувре, передает радиостанция France Info.
Нынешний президент Франсуа Олланд после победы на выборах 2012 года появился перед своими сторонниками на площади Бастилии.
В воскресенье, 23 апреля, прошел первый тур выборов президента Франции. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.