Лавров и Габриэль продолжат сотрудничество в нормандском формате

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (217)

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в ходе телефонного разговора в пятницу подтвердили готовность тесно взаимодействовать в рамках "нормандского формата" для урегулирования конфликта на Украине, заявили в МИД РФ.

"Министры подтвердили готовность продолжать тесное взаимодействие в рамках "нормандского формата" в целях скорейшего урегулирования внутриукраинского конфликта на основе полного выполнения сторонами минского "Комплекса мер". Была подчеркнута необходимость обеспечить устойчивое прекращение огня, создание зон безопасности и отвод тяжелых вооружений. С российской стороны заострена приоритетность параллельного продвижения в деле реализации политических разделов Минских договоренностей. С.В.Лавров также призвал оказать воздействие на киевские власти с целью добиться снятия торгово-экономической и транспортной блокады", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.