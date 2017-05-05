Эксперты подсчитали, сколько тратит Трамп на полеты в свою резиденцию

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Два полета президента США Дональда Трампа на самолете Air Force One в Палм-Бич, где находится его поместье Мар-а-Лаго, обходятся американским налогоплательщикам более чем в 1,2 миллиона долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Согласно данным ВВС США, полет Трампа на курорт в феврале стоил порядка 670 тысяч долларов, второй полет в марте – 612 тысяч. В указанную сумму не включены расходы на работу Секретной службы США и перевозка вспомогательных автомобилей, которые предоставляет Пентагон.

Эта информация приводится в документах, опубликованных организацией Judicial Watch. Она много лет занимается изучением расходов на президентские поездки, заявляя, что они во многом ложатся бременем на плечи налогоплательщиков.

В пятницу Трамп в своем микроблоге Twitter сообщил, что в эти выходные не поедет в Нью-Йорк, отметив экономичность этого шага.

"Вместо того чтобы вызывать суматоху в Нью-Йорке, я поработаю из моего дома в Бедминстере, Нью-Джерси, в эти выходные. Также экономит деньги страны!", — написал он.

Rather than causing a big disruption in N.Y.C., I will be working out of my home in Bedminster, N.J. this weekend. Also saves country money! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 мая 2017 г.

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Президента Трампа критикуют за расход бюджетных средств на его поездки во Флориду в клуб Мар-А-Лаго, который он зовет своим Зимним Белым домом. Администрация также подвергается критике за то, что супруга президента и его сын пока так и не переехали в Белый дом в Вашингтоне, а остаются в Нью-Йорке до окончания учебного года. По данным СМИ, обеспечение безопасности семьи Трампа в Нью-Йорке ежедневно обходится полицейскому управлению города в сумму от 127 до 146 тысяч долларов.