В Киеве иностранец получил огнестрельное ранение при конфликте в кафе

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости. Иностранец получил огнестрельное ранение в результате конфликта в кафе в Киеве, сообщила в пятницу пресс-служба управления полиции столицы Украины.

"Иностранец рассказал, что с участниками конфликта познакомился в кафе. Во время застолья они поссорились и вышли на улицу. Там началась драка, в результате которой один из оппонентов достал пистолет и начал стрелять. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с ранением ноги", — говорится в сообщении полиции в Facebook

По данным полиции, одного из участников конфликта задержали, стрелявшего — разыскивают.