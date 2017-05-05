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В мире

В Мадриде почтили память павших советских воинов

Сюжет:
Подготовка к празднованию Дня Победы (168)
15:4605.05.2017
0940
© РИА Новости . Елена ШестернинаПерейти в фотобанкВозложение венков к памятнику советским добровольцам, воевавшим в годы Гражданской войны в Испании, на кладбище Фуэнкарраль в Мадриде. 5 мая 2017Возложение венков к памятнику советским добровольцам, воевавшим в годы Гражданской войны в Испании, на кладбище Фуэнкарраль в Мадриде. 5 мая 2017
© РИА Новости . Елена Шестернина
Перейти в фотобанк

МАДРИД, 5 мая — РИА Новости, Елена Шестернина. Представили посольств России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении почтили память советских воинов, сражавшихся и погибших в годы Великой Отечественной войны и Гражданской войны в Испании.

Возложение венков к памятнику советским добровольцам, воевавшим в рядах республиканцев в годы Гражданской войны в Испании (1936-1939) на кладбище Фуэнкарраль в Мадриде, традиционно проходит в дни празднования победы над гитлеровской Германией.

"Именно в Испании был дан первый бой фашизму и нацизму. Именно здесь многие сыны нашей родины сложили головы. 127 советских специалистов погибли, 32 пропали без вести. 59 советских специалистов самых разных национальностей — и украинцы, и белорусы, и азербайджанцы, и армяне, и казахи, и узбеки, и русские — всех национальностей, которые составляли наше многонациональное государство, были удостоены звания Героев Советского Союза", — сказал посол РФ в Испании Юрий Корчагин.

© РИА Новости . Елена ШестернинаПерейти в фотобанкВозложение венков к памятнику советским добровольцам, воевавшим в годы Гражданской войны в Испании, на кладбище Фуэнкарраль в Мадриде. 5 мая 2017
© РИА Новости . Елена Шестернина
Перейти в фотобанк
Возложение венков к памятнику советским добровольцам, воевавшим в годы Гражданской войны в Испании, на кладбище Фуэнкарраль в Мадриде. 5 мая 2017

В боях с франкистами погибли около ста советских летчиков. СССР в годы войны поставил Испанской Республике 648 самолетов разных типов. Всего СССР отправил на помощь республиканскому правительству по разным данным от трех до пяти тысяч военных специалистов.

"Стало доброй традицией собираться здесь накануне Дня Победы. Это великий праздник. Для всех народов бывшего Советского Союза — это священный праздник. Вторая мировая война — одна из величайших трагедий в истории человечества. Все народы республик, которые входили в Советский Союз, плечом к плечу встали на защиту своей общей родины. Поэтому для наших стран — это святой праздник, который мы чтим. Для Казахстана — это самый любимый праздник. Важно не забывать о всех ужасах, которые принесла эта война. Все народы без исключения пострадали, все понесли огромные, невосполнимые потери", — сказал посол Казахстана в Испании Бакыт Дюсенбаев.

"Для белорусов победа в войне стала самым великим праздником. Несмотря ни на что, несмотря на все происходящее, нельзя забывать о том, какой ценой досталась победа, иначе мы не сможем нормально жить в будущем", — заявил временный поверенный в делах Белоруссии в Испании Алексей Панферов.

На церемонии присутствовал ветеран Великой Отечественной войны Мкртыч Мартиросян, которому исполнилось 93 года. В составе Третьего Прибалтийского фронта он участвовал в боях за освобождение Пскова в 1944 году, а также в других операциях. Два года назад он переехал из Армении в Испанию, где живет его дочь.

Почтить память советских воинов пришли и представители испанских республиканских движений. В руках у них были флаги Второй Испанской республики. "Мы очень благодарны советским воинам, погибшим в борьбе против франкистов. И никогда их не забудем", — сказал в беседе c корреспондентом РИА Новости член левых и республиканских партий Republicanos.

© РИА Новости . Елена ШестернинаПерейти в фотобанкВозложение венков к памятнику советским добровольцам, воевавшим в годы Гражданской войны в Испании, на кладбище Фуэнкарраль в Мадриде. 5 мая 2017
© РИА Новости . Елена Шестернина
Перейти в фотобанк
Возложение венков к памятнику советским добровольцам, воевавшим в годы Гражданской войны в Испании, на кладбище Фуэнкарраль в Мадриде. 5 мая 2017
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