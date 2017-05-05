В российском парламенте раскритиковали законопроект США по КНДР

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Законопроект палаты представителей конгресса США, облегчающий введение санкций в отношении КНДР и предусматривающий, в том числе, контроль за российскими портами на Дальнем Востоке, ожидаемо вызвал негативную реакцию в РФ.

Российские парламентарии и эксперты, комментируя документ, отметили, что у США нет ни оснований, ни возможностей реализовать данное намерение, которое не вписывается в концепцию международной безопасности и нарушает нормы международного права. Прозвучало мнение и о том, что реализация этого закона будет равносильна объявлению войны.

Законопроект

Основной целью американского законопроекта заявлено обеспечение контроля выполнения резолюций СБ ООН, которые ограничивают торговлю КНДР с другими странами и запрещают поставку в страну вооружений, авиации, ракетных, ядерных и иных технологий. В соответствии с документом, президент США должен в течение 180 дней после вступления в силу закона, а затем ежегодно в течение пяти лет предоставлять в конгресс отчет о портах и аэропортах, которые нарушают резолюции СБ ООН в отношении КНДР.

"Каждый отчет… должен содержать конкретные выводы относительно следующих портов и аэропортов: …порт Находка, Ванино и Владивосток в Российской Федерации", — говорится в тексте законопроекта.

Кроме российских портов в документе упоминаются порты в Китае, Иране, Сирии (Тартус и Латакия). Документ представляет собой поправки к принятому в прошлом году закону о санкциях против КНДР.

Законопроект принят на фоне усилий администрации США по решению ядерной проблемы КНДР. В частности, президент Дональд Трамп активно пытается использовать Китай для оказания давления на КНДР и одновременно усиливает военное давление на Северную Корею.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.

Силовой сценарий?

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя американский законопроект, заявил РИА Новости, что его реализация предусматривает силовой сценарий, что равносильно объявлению войны.

"Этот законопроект, я надеюсь, никогда не будет реализован, поскольку его реализация предусматривает силовой сценарий с принудительным досмотром американскими военными кораблями всех судов. Такого рода силовой сценарий не укладывается в голове, поскольку он означает объявление войны", — сказал Косачев.

Сенатор отметил, что, иначе как силовым путем американский законопроект реализован быть не может. "Этот законопроект, как и огромное множество других "пирожков", выпекаемых конгрессом, разумеется, не соответствует международному праву. Ни одна страна мира и ни одна международная организация, прежде всего ООН, не уполномочивала США на контролирование выполнения каких бы то ни было резолюций Совета Безопасности ООН", — отметил глава комитета.

Нарушение международного права

Член Совета Федерации Алексей Пушков также отметил, что в нынешнем виде законопроект в части о контроле за российскими портами грубо нарушает нормы международного права, является покушением на суверенитет России и очередной попыткой США распространить свою юрисдикцию на другую страну.

"Но здесь уже перейдена красная черта, черта здравого смысла", — заявил Пушков.

Он высказал предположение, что этот документ является очередной попыткой "подложить мину под нормализацию российско-американских отношений".

"Законопроект, конечно, показывает уровень юридической и политической культуры конгресса США. Абсолютно не понятно, как он будет реализовываться. Для контроля за российскими портами США придется установить блокаду и досматривать все корабли, а это акт войны", — подчеркнул парламентарий.

При этом Пушков отметил, что шансы на принятие данного законопроекта высоки, поскольку за него проголосовали почти все члены палаты представителей, и у него высокие шансы на прохождение через Сенат.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров отметил, что РФ выполняет резолюции СБ ООН по санкциям в отношении КНДР, подозрения в обратном беспочвенны.

"Мы неукоснительно выполняем все решения СБ ООН, касающиеся КНДР, ни о каких поставках оружия речь не идёт, есть соответствующий указ президента РФ. Так что все подозрения в обратном беспочвенны", — сказал Озеров, назвав законопроект "бредовыми фантазиями" и "абсурдом".

Ответ будет симметричным

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что контроль США портов российского Приморья не вписывается в общую концепцию сохранения международной безопасности. Парламентарий задался вопросом, "с какой стати Америка на себя возложила обязанности, кто ее наделил такими полномочиями по контролю морских портов нашей страны?".

"Ответить можно только одно: на всякие недружественные шаги в отношении РФ и наших союзников администрация США получит симметричный адекватный ответ. В любом случае ни один американский корабль в наши воды не войдет. Наши вооруженные силы и наш флот обладают всеми средствами дерзнувшего войти в наши территориальные воды сурово наказать", — добавил депутат.

По его словам, "позиция администрации США сводится опять же к бряцанию оружием". "Бряцают в Европе, бряцают оружием на Ближнем Востоке, теперь начинают бряцать оружием в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — заметил он.

Осложнит обстановку

По мнению директора центра изучения международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе Валерия Тимошенко, американский законопроект нарушает многие нормы международного права и грозит осложнением обстановки в районе Корейского полуострова.

"Это вмешательство нарушает многие нормы международного права. Пока непонятно, как это будут пытаться применять. Захват любого судна, по международным правилам, даже для досмотра, даже остановка для досмотра в нейтральных водах, является нарушением норм международного морского права. Это грозит очень серьезными осложнениями вплоть до военных действий. Зайти в порты, подойти к территориальным водам другой страны тоже не имеют права", — сказал Тимошенко.

По его словам, американская сторона может присылать запросы относительно грузов и судов, идущих из РФ в КНДР и обратно, но отвечать на них российские порты не обязаны. Эксперт отметил, что аналогичные попытки предпринимались США в 1962 году в отношении судов СССР, которые шли на Кубу.

"Вспомните Карибский кризис, когда американцы пытались досматривать и блокировать наши суда, которые шли на Кубу. И чем это закончилось? Чуть ядерная война не разразилась", — сказал эксперт.

Что касается блокады портов Северной Кореи, то это, по мнению эксперта, грозит серьезными последствиями для всего региона.

"Любая блокада Северокорейских портов приведет к военным действиям, а северокорейская армия боеспособна. У них 1,3 миллиона человек армия, и в течение суток они поставят под ружье еще 10 миллионов человек. У северных корейцев мотивация не деньги, а Родина. У них очень сильное патриотическое воспитание, в армии служат и женщины, и мужчины. Никакие американские ПРО от этой армады не спасут", — заключил Тимошенко.