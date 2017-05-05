В российском парламенте раскритиковали законопроект США по КНДР

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Законопроект палаты представителей конгресса США, облегчающий введение санкций в отношении КНДР и предусматривающий, в том числе, контроль за российскими портами на Дальнем Востоке, ожидаемо вызвал негативную реакцию в РФ.
Российские парламентарии и эксперты, комментируя документ, отметили, что у США нет ни оснований, ни возможностей реализовать данное намерение, которое не вписывается в концепцию международной безопасности и нарушает нормы международного права. Прозвучало мнение и о том, что реализация этого закона будет равносильна объявлению войны.
Законопроект
"Каждый отчет… должен содержать конкретные выводы относительно следующих портов и аэропортов: …порт Находка, Ванино и Владивосток в Российской Федерации", — говорится в тексте законопроекта.
Кроме российских портов в документе упоминаются порты в Китае, Иране, Сирии (Тартус и Латакия). Документ представляет собой поправки к принятому в прошлом году закону о санкциях против КНДР.
Законопроект принят на фоне усилий администрации США по решению ядерной проблемы КНДР. В частности, президент Дональд Трамп активно пытается использовать Китай для оказания давления на КНДР и одновременно усиливает военное давление на Северную Корею.
Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.
Силовой сценарий?
"Этот законопроект, я надеюсь, никогда не будет реализован, поскольку его реализация предусматривает силовой сценарий с принудительным досмотром американскими военными кораблями всех судов. Такого рода силовой сценарий не укладывается в голове, поскольку он означает объявление войны", — сказал Косачев.
Сенатор отметил, что, иначе как силовым путем американский законопроект реализован быть не может. "Этот законопроект, как и огромное множество других "пирожков", выпекаемых конгрессом, разумеется, не соответствует международному праву. Ни одна страна мира и ни одна международная организация, прежде всего ООН, не уполномочивала США на контролирование выполнения каких бы то ни было резолюций Совета Безопасности ООН", — отметил глава комитета.
Нарушение международного права
"Но здесь уже перейдена красная черта, черта здравого смысла", — заявил Пушков.
Он высказал предположение, что этот документ является очередной попыткой "подложить мину под нормализацию российско-американских отношений".
"Законопроект, конечно, показывает уровень юридической и политической культуры конгресса США. Абсолютно не понятно, как он будет реализовываться. Для контроля за российскими портами США придется установить блокаду и досматривать все корабли, а это акт войны", — подчеркнул парламентарий.
В свою очередь глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров отметил, что РФ выполняет резолюции СБ ООН по санкциям в отношении КНДР, подозрения в обратном беспочвенны.
"Мы неукоснительно выполняем все решения СБ ООН, касающиеся КНДР, ни о каких поставках оружия речь не идёт, есть соответствующий указ президента РФ. Так что все подозрения в обратном беспочвенны", — сказал Озеров, назвав законопроект "бредовыми фантазиями" и "абсурдом".
Ответ будет симметричным
"Ответить можно только одно: на всякие недружественные шаги в отношении РФ и наших союзников администрация США получит симметричный адекватный ответ. В любом случае ни один американский корабль в наши воды не войдет. Наши вооруженные силы и наш флот обладают всеми средствами дерзнувшего войти в наши территориальные воды сурово наказать", — добавил депутат.
По его словам, "позиция администрации США сводится опять же к бряцанию оружием". "Бряцают в Европе, бряцают оружием на Ближнем Востоке, теперь начинают бряцать оружием в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — заметил он.
Осложнит обстановку
По мнению директора центра изучения международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе Валерия Тимошенко, американский законопроект нарушает многие нормы международного права и грозит осложнением обстановки в районе Корейского полуострова.
По его словам, американская сторона может присылать запросы относительно грузов и судов, идущих из РФ в КНДР и обратно, но отвечать на них российские порты не обязаны. Эксперт отметил, что аналогичные попытки предпринимались США в 1962 году в отношении судов СССР, которые шли на Кубу.
"Вспомните Карибский кризис, когда американцы пытались досматривать и блокировать наши суда, которые шли на Кубу. И чем это закончилось? Чуть ядерная война не разразилась", — сказал эксперт.
Что касается блокады портов Северной Кореи, то это, по мнению эксперта, грозит серьезными последствиями для всего региона.
"Любая блокада Северокорейских портов приведет к военным действиям, а северокорейская армия боеспособна. У них 1,3 миллиона человек армия, и в течение суток они поставят под ружье еще 10 миллионов человек. У северных корейцев мотивация не деньги, а Родина. У них очень сильное патриотическое воспитание, в армии служат и женщины, и мужчины. Никакие американские ПРО от этой армады не спасут", — заключил Тимошенко.