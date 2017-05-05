Граждане РФ и Белоруссии будут пересекать границу по внутренним паспортам

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Граждане РФ и Белоруссии после введения погранконтроля для лиц из третьих государств по-прежнему будут пересекать границу между странами по внутренним паспортам, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Как стало известно ранее, все авиарейсы между РФ и Белоруссией с 15 мая 2017 года будут переведены в международные сектора российских аэропортов, при этом Россия вводит пограничный контроль воздушных судов и пассажиров, прибывающих из Белоруссии и улетающих туда, в отношении граждан третьих стран.

На вопрос о том, по каким документам будут пересекать границу граждане РФ и Белоруссии, Рапота ответил: "По своим внутренним паспортам – как было, так и есть. Ничего не меняется".

По словам госсекретаря, введение погранконтроля для лиц из третьих государств никак не ущемит граждан наших двух стран. "Никаких ограничений нет. Для россиян и белорусов ничего не меняется – как они пересекали границу без ограничений, так и будут пересекать. Если для удобства будет нужен дополнительный коридор, значит, пограничники его введут. Об этом договоренность с ними есть", — добавил Рапота.

Отвечая на вопрос о том, рассматривается ли возможность расширения данных мер на другие виды транспорта, собеседник агентства сказал: "Я пока не знаю. Наверняка, если там прорабатываются какие-то вопросы, то в том же русле – чтобы облегчить и упорядочить пересечение границы для граждан третьих стран".