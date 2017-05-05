Посол Палестины в России рассказал о принципе "двух государств"

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Урегулирование палестино-израильского конфликта на основе концепции о создании "двух государств" отвечает интересам как Палестины, так и Израиля, заявил в пятницу посол Палестинской национальной администрации в РФ Абдельхафиз Нофаль.
Израиль считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, занятые в ходе войны 1967 года и позднее аннексированные. Мировое сообщество аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими по меньшей мере на часть Иерусалима.