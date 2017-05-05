В бельгийском городе Льеж 7 мая пройдет акция "Бесмертный полк"

БРЮССЕЛЬ, 5 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Соотечественники, проживающие в Бельгии, проведут 7 мая акцию "Бессмертный полк" на мемориальном кладбище в цитадели города Льеж, где похоронены советские воины–участники бельгийского Сопротивления.

"Мы почтим память погибших и расстрелянных. Это были в основном советские военнопленные, которые бежали из плена, попадали на территорию Бельгии и вливались здесь в движение Сопротивления, становясь его активными членами", — сказал в пятницу РИА Новости ответственный секретарь Бельгийской федерации русскоязычных организаций (БФРО) Сергей Петросов.

По его словам, архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон отслужит панихиду по погибшим солдатам.

"Наши соотечественники придут на это мероприятие с портретами своих родственников, своих предков, воевавших в Великой Отечественной войне. Таким образом мы присоединимся к акции "Бессмертный полк", — сказал Петросов.

Он сообщил, на сайте БФРО второй год подряд проводится "виртуальная" акция "Бессмертный полк".

"Наши читатели присылают нам фотографии и материалы, рассказывающие о воевавших родственниках. Люди по крупицам собирают эту информацию и фотографии, присылают их нам, и мы их публикуем", — сказал Петросов.

"Бессмертный полк" — общественная акция, представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах ближнего и дальнего зарубежья.