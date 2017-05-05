СМИ: в Саксонии задержали предполагаемого члена ИГ*

Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине. Архивное фото

Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине. Архивное фото

БЕРЛИН, 5 мая – РИА Новости, Маргарита Костив. Предполагаемый член террористической группировки "Исламское государство"* задержан в коммуне Вахау в федеральной земле Саксония на востоке Германии, сообщает в пятницу Mitteldeutscher Rundfunk.

По данным радиостанции, речь идет о 29-летнем сирийце Ахмаде А., который, вероятно, также является членом "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ). Генеральная прокуратура подтвердила, что задержание произошло в четверг вечером, на арест был выдан ордер. В квартире задержанного провели обыск.

Сообщается, что Ахмад А., предположительно, принимал участие в захвате сирийского города Дибси Афнан в ноябре 2012 года и города Табка в феврале 2013-го, весной 2016-го вступил в ряды ИГ.

В пятницу задержанный предстанет перед следственным судьей Верховного федерального суда.

* Террористическая организация, запрещенная в России.