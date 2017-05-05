Число задержанных за акцию на Эйфелевой башне достигло 12 человек

ПАРИЖ, 5 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Число активистов, задержанных в пятницу за размещение баннера против кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен достигло 12 человек, передает телеканал BFMTV.

Ранее сообщалось о трех задержанных.

На рассвете в пятницу более десяти активистов развернули на Эйфелевой башне в Париже большую растяжку с национальным девизом Франции — надписью "Свобода. Равенство. Братство", протестуя против партии "Национальный фронт" накануне второго тура президентских выборов. Сообщалось, что в ходе акции "зеленые" нанесли ущерб памятнику — разрушили защитную сетку, опоясывающую башню.

Полицейское руководство Парижа инициировало встречу с городскими властями и компанией-оператором башни SETE, чтобы обсудить инцидент. По словам главы столичной полиции, акция "сделала очевидным … сбой в системе безопасности Эйфелевой башни".

Первый тур выборов президента Франции прошел 23 апреля. По его итогам из 11 кандидатов на пост главы государства двое прошли во второй тур: это лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Второй тур состоится 7 мая.