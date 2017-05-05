Delta принесла извинения семье с детьми, снятой с рейса из-за нехватки мест

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Американская авиакомпания Delta Airlines принесла официальные извинения семейной паре с двумя детьми, которых сняли с рейса из-за нехватки мест.

Ранее сообщалось, что Брайан Шир и его супруга отказались освободить одно из трех оплаченных ими мест в самолете, которое занял в автомобильном детском кресле их годовалых сын. Тогда члены экипажа вывели всю семью из самолета и даже пригрозили супругам судом.

"Мы сожалеем о неудачном опыте наших клиентов на борту Delta и мы связались с ними, чтобы оплатить расходы на авиабилеты и предоставить дополнительную компенсацию", — говорится в заявлении на официальном сайте авиакомпании.