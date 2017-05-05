Politico: Клинтон создаст группу для противодействия Трампу

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Бывший кандидат в президенты США, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон работает над созданием новой политической группы, которая будет финансировать организации, противодействующие политике президента США Дональда Трампа, пишет газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как рассказали собеседники издания, в течение последних нескольких недель Клинтон встречалась с донорами и потенциальными инвесторами, а также занималась набором людей в совет директоров создаваемой группы.

По данным газеты, группа, которая, предположительно, начнет работу уже на следующей неделе, будет называться Onward Together.

Привлекать доноров бывшему госсекретарю помогает финансовый директор ее предвыборной кампании Деннис Ченг. Поиском групп для финансирования занимается Джудит Макхейл, которая была заместителем Клинтон в ее бытность главой госдепа. Тем же занимается и бывший председатель Демократической партии США Говард Дин. В правление группы войдет ведущий стратег партии и давний союзник Клинтон Миньон Мур.

Представитель Клинтон отказался прокомментировать ситуацию.