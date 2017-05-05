Первый китайский магистральный самолет приземлился после дебютного полета

ПЕКИН, 5 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Первый китайский магистральный авиалайнер C919 совершил успешную посадку после дебютного тестового полета, передает агентство Синьхуа.

Взлет был совершен в пятницу в 14.00 по местному времени (9.00 мск) с аэропорта Пудун в Шанхае. В ходе полета самолет поднялся на высоту в три тысячи метров.

​Как передает агентство Синьхуа, авиалайнер успешно приземлился в аэропорту Пудун в 15.19 по местному времени (10.19 мск).

В начале января сообщалось, что тестовые полеты C919 начнутся в феврале, однако они были отложены.

Ключевые испытания двигателей C919 были завершены в середине ноября 2016 года. Сообщалось, что все технические испытания будут завершены, вероятнее всего, в нынешнем году, после чего самолет будет официально сдан в эксплуатацию. В коммерческое пользование самолет поступит только после тестовых полетов, которые, как планировалось ранее, будут проводиться в течение трех лет.

C919 — проект первого китайского магистрального авиалайнера вместимостью 158 мест эконом-класса и дальностью полета до 5,5 тысячи километров. Проект реализуется COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) с широким привлечением западных поставщиков. По последним данным, COMAC уже получил заказ на 570 самолетов. Всего COMAC планирует в будущем реализовать не менее 2 тысяч авиалайнеров.