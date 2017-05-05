Контроль США портов в России нарушает международное право, считает эксперт

ХАБАРОВСК, 5 мая – РИА Новости. Законопроект, согласно которому США могут взять на особый контроль российские порты Владивостока, Находки и Ванино, нарушает многие нормы международного права и грозит осложнением обстановки в районе Корейского полуострова, заявил РИА Новости в пятницу директор центра изучения международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе Валерий Тимошенко.

В четверг палата представителей конгресса США приняла законопроект, в котором содержится норма, согласно которой Вашингтон может взять на особый контроль российские порты Владивостока, Находки и Ванино в контексте выполнения санкций против КНДР. Законопроект должен быть утвержден сенатом США и передан на подпись президенту страны.

"Это вмешательство нарушает многие нормы международного права. Пока непонятно, как это будут пытаться применять. Захват любого судна, по международным правилам, даже для досмотра, даже остановка для досмотра в нейтральных водах, является нарушением норм международного морского права. Это грозит очень серьезными осложнениями вплоть до военных действий. Зайти в порты, подойти к территориальным водам другой страны тоже не имеют права", — сказал Тимошенко.

По его словам, американская сторона может присылать запросы, относительно грузов и судов, идущих из РФ в КНДР и обратно, но отвечать на них российские порты не обязаны.

НОВЫЙ КАРИБСКИЙ КРИЗИС?

По словам эксперта, аналогичные попытки предпринимались США в 1962 году в отношении судов СССР, которые шли на Кубу.

"Вспомните Карибский кризис, когда американцы пытались досматривать и блокировать наши суда, которые шли на Кубу. И чем это закончилось? Чуть ядерная война не разразилась", — сказал эксперт.

УСИЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ В РЕГИОНЕ

Что касается блокады портов Северной Кореи, то это, по мнению эксперта, грозит серьезными последствиями для всего региона.

"Любая блокада Северокорейских портов приведет к военным действиям, а северокорейская армия боеспособна. У них 1,3 миллиона человек армия, и в течение суток они поставят под ружье еще 10 миллионов человек. У северных корейцев мотивация не деньги, а Родина. У них очень сильное патриотическое воспитание, в армии служат и женщины и мужчины. Никакие американские ПРО от этой армады не спасут", — заключил Тимошенко.

Эксперт полагает, что для стабилизации обстановки в районе Корейского полуострова необходимо Северную Корею "оставить в покое, и дать им возможность жить так, как они хотят".

Основной целью американского законопроекта заявлено обеспечение контроля выполнения резолюций СБ ООН, которые ограничивают торговлю КНДР с другими странами и запрещают поставку в страну вооружений, авиации, ракетных, ядерных и иных технологий.

В соответствии с документом, президент США должен в течение 180 дней после вступления в силу закона, а затем ежегодно в течение пяти лет предоставлять в конгресс отчет о портах и аэропортах, которые нарушают резолюции СБ ООН в отношении КНДР. Кроме российских портов Находка, Ванино и Владивосток в документе упоминаются порты в Китае, Иране, Сирии (Тратус и Латакия). Документ представляет собой поправки к принятому в прошлом году закону о санкциях против КНДР.

Законопроект принят на фоне усилий администрации США по урегулированию ядерной проблемы КНДР. В частности, президент Дональд Трамп активно пытается использовать Китай для оказания давления на КНДР и одновременно усиливает военное давление на Северную Корею.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.