Явка во втором туре выборов во Франции рискует стать самой низкой за 48 лет

Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции

Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 5 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Явка избирателей во втором туре президентских выборов во Франции может быть самой низкой с 1969 года, свидетельствуют данные опроса компании Odoxa, обнародованные в пятницу порталом France Info.

По данным опроса, у каждого четвертого избирателя нет желания идти на выборы в будущее воскресенье, 7 мая. Исследователи отмечают, что есть "высокая вероятность" того, что явка во втором туре будет меньше той, что избиратели продемонстрировали в первом туре (77,77%).

Ожидается, что явка будет ниже, чем на выборах 2002 (79,7%), 2007 (84%) и 2012 (80,3%) годов.

"Рекорд во втором туре был установлен в 1969 году, когда явка составила всего 69%", — отмечает портал.

Опрос проводился 4 мая при участии 988 респондентов из числа совершеннолетних граждан Франции, причем 959 опрошенных внесены в списки избирателей.

Первый тур выборов президента Франции прошел 23 апреля. По его итогам из 11 кандидатов на пост главы государства двое прошли во второй тур: это лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Второй тур состоится 7 мая.