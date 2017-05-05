На Украине лишили гражданства автора плана "Крым в обмен на санкции"

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады от Радикальной партии Андрей Артеменко, предложивший "план" снятия санкций с РФ, утратил гражданство Украины в соответствии с указом президента, сообщается в пятницу на сайте МВД.
"Президентом Украины издан указ об утрате гражданства Украины лицами, которые не выполнили обязательства прекратить иностранное гражданство, а также теми, кто добровольно получили гражданство иностранных государств. В соответствии с указом президента Украины, народный депутат Артеменко утратил гражданство Украины", — сообщается на сайте МВД.
По данным ведомства, комиссия по вопросам гражданства при президенте приняла соответствующее решение 25 апреля. В целом с 2012 по 2016 годы указами президентов Украины оформлена утрата гражданства в отношении 323 человек.
Хронология введения санкций и ответных мер России в 2014-2016 годах в справке РИА Новости >>
Генпрокуратура Украины завела против Артеменко уголовное дело по статье "госизмена". Глава ведомства Юрий Луценко не исключил, что в Раду будет внесено представление о снятии с депутата неприкосновенности. Артеменко неоднократно присутствовал на допросе в прокуратуре.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>