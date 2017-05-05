На Украине лишили гражданства автора плана "Крым в обмен на санкции"

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады от Радикальной партии Андрей Артеменко, предложивший "план" снятия санкций с РФ, утратил гражданство Украины в соответствии с указом президента, сообщается в пятницу на сайте МВД.

Ранее Генпрокуратура Украины потребовала от МВД инициировать процедуру лишения Артеменко гражданства в связи с получением им гражданства Канады. Украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство. Вместе с тем законы не предусматривают процедуры лишения гражданства, но прописывают его "утрату".

"Президентом Украины издан указ об утрате гражданства Украины лицами, которые не выполнили обязательства прекратить иностранное гражданство, а также теми, кто добровольно получили гражданство иностранных государств. В соответствии с указом президента Украины, народный депутат Артеменко утратил гражданство Украины", — сообщается на сайте МВД.

По данным ведомства, комиссия по вопросам гражданства при президенте приняла соответствующее решение 25 апреля. В целом с 2012 по 2016 годы указами президентов Украины оформлена утрата гражданства в отношении 323 человек.

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Ранее газета New York Times сообщила, что предложения Артеменко по нормализации отношений между Украиной и РФ и снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, среди пунктов этого плана — "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса о сдаче РФ в аренду Крыма, ее же региона, в представленном в СМИ "плане" по снятия санкций с РФ абсурдна.

Генпрокуратура Украины завела против Артеменко уголовное дело по статье "госизмена". Глава ведомства Юрий Луценко не исключил, что в Раду будет внесено представление о снятии с депутата неприкосновенности. Артеменко неоднократно присутствовал на допросе в прокуратуре.

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