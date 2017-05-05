Эксперты: идея США контролировать порты ДФО звучит абсурдно

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая — РИА Новости. США не смогут контролировать порты Дальнего Востока, а принятие соответствующего документа палатой представителей американского конгресса – лишь политический ход, заявили РИА Новости опрошенные эксперты.

В четверг палата представителей конгресса США приняла законопроект, в котором содержится норма, согласно которой администрация США может взять на особый контроль российские порты Владивостока, Находки и Ванино в контексте выполнения санкций против КНДР. Законопроект должен быть утвержден сенатом США и передан на подпись президенту страны.

По словам Владимира Баранова — гендиректора компании "ИнвестСтройТрест", которая в середине мая запускает регулярный грузопассажирский паром между портом Раджин (КНДР) и Владивостоком, возможная попытка США контролировать порты похожа на блеф.

"Физически США никак не смогут контролировать российские порты – это нужно прийти к начальнику порта, запросить документы, например. Этого, конечно, не будет. А что может быть – это ужимки, доносы, перекосы типа вбросов о найденном где-то грузе. В целом это блеф со стороны США, они пытаются дать понять, что контролируют мир. Мы будем перевозить то, что нам надо перевозить", — сказал собеседник.

В свою очередь, директор Института международного бизнеса и экономики ВГУЭС профессор Александр Латкин сказал РИА Новости, что идея попытки контроля звучит абсурдно.

"Как это могут США контролировать работу наших портов? Если бы какой-то процент акций порта принадлежал США – тогда можно было бы предположить, что это возможно. А сейчас, насколько я знаю, все акционеры наши. Со стороны США это политический ход. Для контроля наших портов у американцев нет ни нормативных, ни экономических, ни правовых оснований", — сказал Латкин.

Основной целью американского законопроекта заявлено обеспечение контроля выполнения резолюций СБ ООН, которые ограничивают торговлю КНДР с другими странами и запрещают поставку в страну вооружений, авиации, ракетных, ядерных и иных технологий. Документ принят на фоне усилий администрации США по урегулированию ядерной проблемы КНДР. В частности, президент Дональд Трамп активно пытается использовать Китай для оказания давления на КНДР и одновременно усиливает военное давление на Северную Корею.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.