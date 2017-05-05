РПК взяла ответственность за нападение на турецкий военный лагерь

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Боевое крыло запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана HPG ("Народные силы самообороны") взяло на себя ответственность за нападение на турецкий армейский лагерь на востоке страны, говорится в сообщении HPG.

В сообщении говорится, что в 11 утра 4 мая партизаны напали на турецкий лагерь на холме Координе в районе Челе провинции Хаккари, обстреляв солдат с шести сторон.

По данным курдского агентства Firat, в результате атаки погибли 10 турецких солдат. Солдаты ответили на атаку минометным огнем, на место боя прибыла турецкая авиация, которая нанесла удары по предполагаемому месту расположения HPG. Погиб один боец.

At least 10 soldiers killed in Çukurca https://t.co/3Dd8th7EJZ — Firat News Agency (@anfenglish) 4 мая 2017 г.

​После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских лиц. На днях министр национальной обороны Турции Фикри Ышык заявил, что с 23 июля 2015 года силы безопасности Турции нейтрализовали 10,091 тысячи бойцов PПK. Курды называют эти данные завышенными.

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