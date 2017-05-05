Ле Пен: Нацфронт не распространяет слухи об офшорном счете Макрона

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что ее партия не стоит за кампанией по распространению слухов о своем сопернике во втором туре выборов Эммануэле Макроне.

"Мы с этим не имеем ничего общего", — заявила Ле Пен в эфире радиостанции RTL

Ранее сообщалось, что французская прокуратура получила не адресованный определенному лицу иск от лидера движения "Вперед" Макрона после распространения в интернете информации о том, что он якобы владеет офшорным счетом. Эти слухи появились незадолго до состоявшихся в среду теледебатов. Агентство Рейтер отмечало, что ответчиком по иску будет Ле Пен, поскольку именно она, по мнению соратников Макрона, стоит за распространением ложной информации.

Ле Пен также не чувствует себя адресатом иска. "Если бы это было так, он бы направил иск в мой адрес", — добавила политик.