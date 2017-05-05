В Пакистане при обстреле со стороны Афганистана погиб человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мая – РИА Новости. Армия Пакистана обвинила афганских пограничников в обстреле своей территории, один человек погиб, 18 пострадали, в том числе четверо служащих пограничного корпуса.

В то же время пакистанские СМИ сообщают о 3 погибших и 18 пострадавших.

Как сообщила в пятницу пресс-служба армии страны, афганские пограничники открыли огонь по служащим пограничного корпуса Пакистана, охранявших группу участников переписи населения, которая сейчас проходит в стране. Инцидент произошел в населенном пункте у погранпункта Чаман.

"Один мирный гражданин погиб, 18 человек пострадали, в том числе четверо служащих пограничного корпуса Белуджистана", — говорится в сообщении армии.

В армии не уточняют, какое оружие использовали афганские силы, но местные СМИ указывают, что применялась артиллерия.

В сообщении пакистанской армии поясняется, что афганские пограничники с 30 апреля "создают препятствия в проведении переписи" в населенных пунктах, "разделенных" афгано-пакистанской границей, так называемой линией Дюранда, которую не признают в Кабуле. "Это было сделано вопреки факту, что афганские власти были заранее проинформированы, и была осуществлена координации по дипломатическим и военным каналам для проведения переписи", — добавляют в армии.

Перестрелка на границе продолжается, отмечают в армии, погранпереход "Чаман" закрыт.

Из-за неурегулированности пограничного вопроса между пакистанскими и афганскими пограничниками регулярно происходят перестрелки. В прошлом году столкновения пограничников двух государств у погранперехода Торхам продолжались несколько дней после того, как пакистанские пограничники начали работы по установке ворот на КПП. В конце марта сообщалось, что Пакистан начал строительство заграждений на отдельных участках границы с Афганистаном для борьбы с проникновением террористов с территории соседнего государства.