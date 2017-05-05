В США семья мальчика, погибшего в аквапарке, получит 20 миллионов долларов

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Семья мальчика, погибшего на самой высокой горке мира в аквапарке Канзас-сити в 2016 году, получит выплату в размере почти 20 миллионов долларов, пишет газета Kansas City Star со ссылкой на документы суда.

Инцидент произошел в августе прошлого года в аквапарке Schlitterbahn Water Park. Десятилетний мальчик, сын члена палаты представителей штата, спустился по водяной горке высотой 51 метр, получил травму шеи и скончался.

По данным издания, семья погибшего мальчика получит в общей сложности 19,7 миллиона долларов. Большая часть суммы – 14 миллионов долларов – будет выплачена компаниями SVV 1 и KC Water Park, связанными с компанией Schlitterbahn, основавшей аквапарк.

Ранее сообщалось, что после инцидента руководство аквапарка города Канзас-сити приняло решение снести самую высокую горку в мире.

Название горки с немецкого языка переводится как "безумная". Чтобы подняться на старт аттракциона, необходимо преодолеть 264 ступеньки, скорость спуска по горке может достичь 110 километров в час.