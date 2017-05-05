Филиппины пожалуются ООН на спецдокладчика, не согласовавшую визит в страну

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Власти Филиппин намерены пожаловаться в ООН на спецдокладчика организации, которая посетила страну без согласования с властями, передает агентство Рейтер.

Спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар в пятницу выступила на форуме в Маниле, где упомянула разные подходы к борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Отмечается, что визит Калламар носил неофициальный характер.

Представитель президента Филиппин Эрнесто Абелла заявил, что власти официально приглашали Калламар посетить страну еще в сентябре прошлого года, но не получили ответа. По его словам, это является "четким сигналом" незаинтересованности сотрудницы ООН в объективной оценке ситуации.

Избранный в мае 2016 года президент Филиппин Родриго Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране.