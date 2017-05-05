Корсиканский выбор: за кого во Франции проголосуют друзья Новороссии

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. Президентские выборы во Франции 2017 года — первые с того времени, как начался конфликт на Донбассе. За три года в регионе побывали вооруженные активисты из разных стран Европы. Горячая точка привлекает как левых, так и правых — и воюют они часто по разные линии фронта. Если выходцы из Франции разделились в своих симпатиях, то корсиканцы почти полностью встали на сторону ДНР и ЛНР.

РИА Новости удалось выйти на связь с корсиканской национал-патриотической группой Leia Naziunale, призывающей к выходу острова из состава Франции. Лидер объединения Тьерри Бьяджи подтвердил, что его единомышленники посещали Донецк, и рассказал, за кого собирается голосовать на французских выборах 7 мая 2017 года.

Не просто остров

"Что касается предстоящего голосования, то ни один из кандидатов не смотрит благосклонно на независимость Корсики, — объясняет Бьяджи. — Впрочем, имеется исключение — кандидат от троцкистов из Новой антикапиталистической партии Филипп Путу. Но он связывает наше право на самоопределение с долгом по приему мигрантов. Мы этого долга не признаем".

По словам Баджи, в последние годы межнациональные отношения на Корсике резко ухудшились . "Мы теперь имеем дело не только с французскими колонистами — чиновниками, прибывшими с континента, с тем, что можно назвать заселением "сверху". Добавилась еще и колонизация "снизу", приходящая из Северной Африки", — говорит Бьяджи. Он подчеркивает, что исламская миграция не обходится без конфликтов.

"Теперь мы видим у себя то же, что и в некоторых самых худших предместьях больших городов там, на континенте: попытки "захватить территорию" и "утвердить себя как власть", — рассказывает корсиканец. В 2016 году в корсиканском Сиско состоялись столкновения между местными жителями и мигрантами из-за исламского купальника — буркини. В 2015 году горожане Аяччо обвинили мусульман в поджогах и погромах.

"Мы не поддерживаем левых, — заявляет лидер Leia Naziunale. — Мы призываем всех голосовать за Паскаля Паоли, лидера нашей независимости в XVIII веке". Это, конечно, только жест. Корсиканские националисты намерены вписывать несуществующего кандидата в бюллетень, таким образом делая голосование недействительным.

© Фото : Вита Иванова Бюст корсиканского политического и военного деятеля Паскаля Паоли, Корсика, Франция © Фото : Вита Иванова Бюст корсиканского политического и военного деятеля Паскаля Паоли, Корсика, Франция

Муссолини выбирает Украину

Сегодня "Национальный фронт" Марин Ле Пен ориентируется скорее на Москву, чем на Киев. Но так было не всегда. До 2014 года у фронта были тесные партнерские отношения с радикальными украинскими националистами из партии "Свобода" Олега Тягнибока. И сегодня многие французские националисты также симпатизируют своим украинским единомышленникам.

"Откровенно говоря, большинство правых французов находится там, по другую сторону фронта", — рассказывает РИА Новости источник, близкий в правительству ЛНР. Собеседник агентства объясняет это тем, что из стран ЕС на границу Новороссии приезжают люди неонацистских взглядов: "От некоторых из них можно услышать, что русские — это монгольские орды, угрожающие Европе. Такие присоединяются к украинским националистам".

Поиск в соцсетях подтверждает правоту собеседника РИА Новости. Среди французов, зарегистрированных в социальной сети "ВКонтакте", обнаруживаются участники с именами фашистских лидеров, написанными на украинском языке. Например, на фотографии, размещенной франкоговорящим пользователем с ником Бенiто Муссолiнi, можно увидеть изображение этого активиста под флагом с надписью "Украина — 100%, Донбасс — 0%".

Корсиканцы, напротив, выбирают Новороссию, поскольку остров и непризнанные республики объединяет стремление к независимости. "Мы испытываем восхищение по отношению к народу Донбасса, который взял в руки оружие и восстал, — говорит Бьяджи. — И в будущем наши активисты намерены посетить Донбасс снова. Мы привозили гуманитарную помощь на окраины Донецка, затронутые бомбардировками Киева, и приедем еще".

© AFP 2017 / Pascal Pochard-Casabianca Столкновение с французскими полицейскими во время демонстрации против встречи французского кандидата в президенты Марин Ле Пен. Корсика, апрель 2017 © AFP 2017 / Pascal Pochard-Casabianca Столкновение с французскими полицейскими во время демонстрации против встречи французского кандидата в президенты Марин Ле Пен. Корсика, апрель 2017

"Франсуа Олланд ничего не принес Корсике"

"Это большое заблуждение — считать, что правление левых приносит дивиденды национал-сепаратистским силам, — говорит Бьяджи. — Наоборот, Франсуа Олланд не сделал ничего хорошего для Корсики". По словам лидера Leia Naziunale, Париж не оценил по достоинству тот факт, что вооруженные борцы за независимость — группировка FLNC — в 2014 году сложили оружие.

"Для Франции по-прежнему не существует корсиканских политических заключенных, так же как нет и корсиканского вопроса, нет и самого корсиканского народа, — рассуждает Бьяджи. — При этом в тюрьмах находятся активисты, попавшие туда по политическим причинам". В 2012 году, избираясь на президентский пост, Франсуа Олланд дал обещание ратифицировать во Франции хартию 1992 года о языках этнических меньшинств, включая корсиканский. Соответствующая попытка действительно была предпринята, но провалилась в сенате в 2015 году.

В подобных условиях наилучшим выходом Бьяджи называет "революционный абсентеизм" — отказ отдавать кому-либо свой голос. Любопытно, что упоминавшийся корсиканцем кандидат-троцкист Филипп Путу, набравший 23 апреля 1% голосов, призвал избирателей также вообще не участвовать в выборах 7 мая.

Но абсентеизм на выборах для Leia Naziunale — только первый шаг. Корсиканские националисты планируют в дальнейшем добиваться референдума о выходе острова из состава Франции.