Ващиковский сравнил распределение мигрантов с переселением поляков в Сибирь

ВАРШАВА, 4 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский сравнил программу расселения мигрантов в Европе с переселением поляков в Сибирь.

Польша отказалась принимать на своей территории беженцев в рамках программы Евросоюза по их расселению. Премьер страны Беата Шидло ранее раскритиковала миграционную политику ЕС, заявив, что страны Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Венгрия, Чехия) не согласятся на шантаж в вопросе приема беженцев.

"План Европейского союза по распределению мигрантов между странами-членами навевает воспоминания о том, через что Польша прошла во время второй мировой войны", — заявил Ващиковский мальтийскому изданию Times of Malta.

"Вы должны просто понять, что вынужденная передислокация несет с собой плохие политические коннотации: мы в XIX веке были вынуждены отправиться в Сибирь, во время Второй мировой войны были изгнаны из нашей страны", — заявил глава польской дипломатии.

Он подтвердил, что Польша не будет реализовывать какие-либо программы переселения. "Мы не хотим, чтобы Польша стала одним большим лагерем…, в котором люди проводили бы жизнь под охраной за забором", — сказал Ващиковский.

"Миграция должна быть добровольной", — отметил он.

Также польский министр отметил, что Польша остается открытой для "истинно гуманитарных случаев".

"Есть мигранты, и есть беженцы. Конечно, мы по-прежнему будем принимать беженцев, это наша обязанность, но с мигрантами — это другое дело", — сказал он. Ващиковский добавил, что особенно это касается тех мигрантов, "которые вообще не хотят приезжать в Польшу".

По данным последнего социологического исследования, 74% жителей Польши выступает против приема в страну беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Причем доминирующей реакцией на соответствующий вопрос является "решительный протест" (43%).