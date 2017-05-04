В Киеве пройдет выставка о "вкладе" бандеровцев в "победу над нацизмом"

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Украинский институт национальной памяти к годовщине завершения Второй мировой войны в Европе готовит выставку о "вкладе" Украинской повстанческой армии (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов, запрещена в РФ — ред.) в "победу над нацизмом", сообщается в четверг на сайте института.

"Восьмого мая в Киеве пройдет выставка о вкладе УПА в победу над нацизмом… К годовщине завершения Второй мировой войны в Европе киевлянам покажут историю антинацистской борьбы украинских повстанцев. Выставку представляет Украинский институт национальной памяти", — говорится в анонсе на сайте института.

Как утверждают в ведомстве, фотодокументальная выставка — это "рассказ о борьбе повстанцев против нацистского и коммунистического тоталитарных режимов". "Восьмого мая в Киеве Институт национальной памяти представит первую часть выставки "Восстань против нацизма". Вторая часть — "Повстанцы против коммунизма" — будет открыта в октябре, накануне 75-й годовщины создания УПА", — говорится в сообщении.

Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина 0 это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".

Героизация УПА и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.