Трамп заявил о желании создать "коалицию друзей" против терроризма

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Соединенные Штаты не намерены диктовать свою волю другим странам, а вместо этого собираются выстраивать "коалицию друзей и партнеров", заявил президент США Дональд Трамп.

"Наша задача не диктовать другим, как им жить, а построить коалицию друзей и партнеров, которые разделяют цель борьбы с терроризмом и привнесения безопасности, новых возможностей и стабильностей на раздираемый войной Ближний Восток", — сказал Трамп, выступая в Розовом саду Белого дома.

Ранее Трамп подтвердил свой визит в мае в Саудовскую Аравию, где, по его словам, будут заложены основы для борьбы с терроризмом в союзе с исламским миром.