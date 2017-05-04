Нацфронт стал мишенью для кибератак

ПАРИЖ, 4 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Французская партия "Национальный фронт" стала мишенью для кибератак, один человек, подозреваемый в компьютерном вмешательстве, задержан, сообщает в четверг телеканал BFMTV со ссылкой на заявление партии.

"Сайт нашей кампании подвергался регулярным и повторяющимся кибератакам", — приводит телеканал выдержку из заявления партии.

Партия также сообщила о задержании возможного компьютерного пирата, который принадлежит к крайне левым кругам. По информации агентства Рейтер, задержанный признал свое участие в хакерских атаках.

Второй этап президентских выборов во Франции пройдет 7 мая.